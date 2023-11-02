Diyarbakır'da Şakalaşma Sırasında Silahlı Yaralama
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki arkadaş arasındaki şakalaşma sırasında bir kişi silahla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki arkadaş arasındaki şakalaşma sırasında 1 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 3. Sanayi Sitesi D/2 10. Sokak'ta M.A.A. (17) ile ismi öğrenilmeyen arkadaşı şakalaştı. Şakalaşmayı kaldıramayan şahıs, arkadaşı M.A.A'yı silahla vurarak yaraladı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesi devam ederken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR