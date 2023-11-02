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Diyarbakır'da Şakalaşma Sırasında Silahlı Yaralama

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki arkadaş arasındaki şakalaşma sırasında bir kişi silahla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.