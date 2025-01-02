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Diyarbakır'da Sahte ve Düşük Ayarlı Altın Üretimi Operasyonu: 9 Gözaltı

Diyarbakır'da Sahte ve Düşük Ayarlı Altın Üretimi Operasyonu: 9 Gözaltı
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Diyarbakır'da Milyem operasyonu ile sahte ve ayarı düşük altın üreten 9 şüpheli gözaltına alındı. Yerel polis, vatandaşları ve kuyumcuları mağdur eden çeteyi tespit ederek baskın yaptı.

Diyarbakır'da hem sahte hem de ayarı düşük altın üretip piyasaya süren 9 şüpheli, "Milyem" operasyonu ile gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sadece Darphane tarafından üretilebilen çeyrek altın ve yarım altınların ayarını düşürerek piyasaya sürenleri tek tek tespit etti.

Vatandaşı ve kuyumcu esnafı mağdur eden şüphelilerin hem sahte hem de düşük ayarlı altınların üretildiği atölyeleri polisin çalışması sonucu belirlenerek baskın yapıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri 3 milyon TL olan düşük ayarlı altına el konuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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