Diyarbakır'da Şahıs Etrafa Ateş Açtı, İş Yerinde Panik Anları

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, yolda yürürken etrafa rastgele ateş açtı. Bir işletmede oturan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonucunda bir kişi hafif yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir şahıs, yolda yürürken etrafa rastgele ateş açtı. Bir işletmede oturan müşterilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Mahabbat Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir şahıs yolda yürürken etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu mermiler bir iş yerinin camına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Panik anında bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, tedbir amaçlı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, ateş edilmesi esnasında başka bir işletmede oturan müşteriler panikle masaların altına saklandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR