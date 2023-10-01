Diyarbakır'da sağlık ocağını hedef alan hırsızlar 130 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

Diyarbakır'da sağlık ocağına giren hırsızlar, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 130 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehit Ali Gaffar Okkan Aile Sağlık Ocağı'nda 6-7 ve 27 Eylül tarihlerinde hırsızlık olayı gerçeklemişti. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin olay yeri ve çevresinden elde ettiği kamera görüntülerinden tam 130 saatlik görüntü izledi. Hırsızlık şüphelileri M.Ş.Ö. ve R.Y., izlenen görüntülerden tespit edildi. Yapılan takip ve geniş çaplı araştırmalar sonucu şüphelilerin tekrar hırsızlık amaçlı Şehit Ali Gaffar Okkan Sağlık Ocağı'na gideceği tespit edildi. 2 şüpheli, 28 Eylül günü girdikleri sağlık ocağında suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ifadelerine göre 6 ve 7 Eylül'deki hırsızlık olaylarının B.E. tarafından, 27 Eylül'de gerçekleşen hırsızlık olayının M.Y. ve R.Y. tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Suç eşyalarını satın alan R.T. de yakalanarak, hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Şüphelilerin sadece geçtiğimiz eylül ayında tam 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Şüpheliler M.Ş.Ö., R.Y. ve M.Y., adli işlemlerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. B.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR