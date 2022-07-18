- Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesinde iddiaya göre hasta yakınları hemşireleri önce tehdit etti, ardından yumruk ve sopalarla darp etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre aciliyeti olmayan hasta, doktor kontrolünden sonra gözlem odasında buhar verilmesi için gönderildi. 1'i kadın 3 sağlık çalışanı Avşin D., Ferhat G., Osman K. hastanın kustuğunu görünce yatağa uzandırarak buhar verdikten sonra hasta yakınları olan 4 şahıs tarafından ilk önce sözlü ardından erkek sağlık çalışanı Ferhat G. ve Osman K'ya ellerinde sopa ve sandalyelerle saldırmaya başladı. İddiaya göre, bir başkasının kimliğiyle giriş yapan hastanın yakınları haber verilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayda 2 sağlık alışanı yaralandı.

"Canımdan endişeli ve korkuyorum"

Saldırıya uğrayan hemşir Ferhat G., "Saldırganlar, 'bizim hastamıza neden bakmıyorsunuz gibi serzenişte bulundular. Şerefsizler, siz burada ne iş yaparsınız' gibi hakaretleri Avşin arkadaşıma savurdular. Ben araya girdim ve dedim, hasta ayakta kusuyor, otursun müdahalesini yapayım dedim. Müdahalesini yaptım, oturdu sedyeye aldık. Oksijen tedavisini verdik. Ardından yanında bulunan telefona sarılıp arkadaşlarını çağırdı. O kişilerde sopalarla içeri girdiler. Olayın devam eden kısmına da Osman arkadaşımız dahil oldu. Hastanın kendisine gelmesi için doktor alkolle tedavide bulundu. Hastanın midesi bulandı. Hasta yakınları da kendilerinden geçti. Bağırıp çağırdılar. 'Siz ne yapıyorsunuz, gidin doktor çağırın.' Şu an da çok kalabalık, biriniz gidin doktor çağırın dedik. Oradan, 'sizi öldürürüz, siz kimsiniz, şerefsiz köpekler' gibi terimler kullanıldı. Ardından fiziki müdahale gelişti. Dört kişi ben ve Osman arkadaşımıza fiziksel olarak şiddet uyguladı. Sözlü ve ölüm tehditleri de dahil. Her zaman hastaların acılarını dindirecek mutlulukla gelirdim. İşimi severek yapan biriyim. Bu olaylar meslek aşkımı söndürüyor. Açıkçası canımdan endişeli ve korkuyorum" dedi.