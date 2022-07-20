Diyarbakır'da sağlık çalışanlarına saldıran 4 kişi tutuklandı Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi'nde hemşireleri darp eden hastanı yakını 4 kişi tutuklandı. Diyarbakır'ın Ergani İlçe Devlet Hastanesi'nde hemşireleri darp eden hastanı yakını 4 kişi tutuklandı. İddiaya göre, Ergani Devlet Hastanesi'nde 17 Temmuz günü akşam saatlerinde sağlık çalışanları Avşin D., Ferhat G. ve Osman K., hasta yakınları tarafından darp edildi. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanları darp raporu alarak, hasta yakını 4 şüpheliden şikayetçi oldu. Şüpheli şahıslar, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak Ergani İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. 4 şüpheli savcılık talebiyle bugün tekrar gözaltına alındı. Adli makamlara çıkartılan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Devlet Hastanesi Diyarbakır Hisarcık Ergani 3. Sayfa Haberler

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