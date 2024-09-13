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Diyarbakır'da polise bıçaklı saldırı güvenlik kamerasında

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokakta nöbet tutan polise bir kişinin bıçaklı saldırısı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Saldırgan yakalanırken, polis memurunun sağlık durumu iyi.

Diyarbakır'da sokakta nöbet tutan polise bir kişinin bıçaklı saldırısı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Sur ilçesinde sokakta nöbet tutan polislere yaklaşan M.A., bir polise bıçak salladı. Saldırgan, daha sonra kaçmaya çalıştı ancak polisler peşinden koşarak havaya doğru ateş etti. M.A., polis ekiplerince yakalanırken, hafif yaralı polis memurunun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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