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Diyarbakır'da polis ve otomobil sürücüsü arasında kovalamaca

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil sürücüsü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 54 bin lira cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır'da polis ve otomobil sürücüsü arasında kovalamaca

"Dur" ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil sürücüsü ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye 54 bin lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgelere göre, dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü ve polis arasında kovalamaca yaşandı.

S.C.T., uzun kovalamaca sonucu yakalandı. S.CT.'ye, "Ehliyetsiz araç kullanmak", "Kırmızı ışık ihlali", "Ters şerit ihlali", "Alkol kullanımı", "Trafiği tehlikeye sokma" ve "Dur ihtarına uymama" suçlarından toplam 54 bin lira cezai işlem yapıldı.

Sürücü serbest bırakılırken kovalamaca anı cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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