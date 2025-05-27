Diyarbakır'da Pikap Devrildi: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde pikap aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Aşağıkonak Mahallesi mevkiinde 48 PY 139 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR