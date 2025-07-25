Diyarbakır'da Petrol Sondaj Kuyusundaki Yangında 8 Yaralı

Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Batman kara yolunda, Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında yaralan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi. - DİYARBAKIR