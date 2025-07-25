Diyarbakır'da Petrol Sondaj Kuyusundaki Yangında 8 Yaralı
Diyarbakır'da Turkish Petroleum International Anonim Şirketi'nin sondaj sahasında çıkan yangında 3'ü ağır toplam 8 kişi yaralandı. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusu sahasında çıkan yangında 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Batman kara yolunda, Turkish Petroleum International Anonim Şirketince (TPIC) faaliyet yürütülen Üçtepe-1 petrol sondaj kuyusu sahasında gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında yaralan 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Öte yandan, sahadaki görevlilerin petrol vanasını kapatarak yangının büyümesini önlediği öğrenildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa