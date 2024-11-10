Diyarbakır'da Park Halindeki Tır Yangında Kül Oldu
Bağlar ilçesinde park halindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, yaralanan olmadı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde alevlere teslim olan park halindeki tır, kullanılmaz hale geldi.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1133 Sokak'ta park halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında yaralanan olmazken tır, kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR