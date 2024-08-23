Diyarbakır'da Park Halindeki Otomobilin Dikiz Aynası Kırıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yolda geçen biri, park halindeki otomobilin dikiz aynasını tekme sallayarak kırdı.

Çarşamba günü Urfa Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, yol kenarında park halinde olan otomobilin dikiz aynasını tekme sallayarak kırdı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden şahsın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR