Diyarbakır'da Park Halindeki Otobüs Yandı
Diyarbakır Otogarı'nda park halindeki bir otobüs, sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın sonucu tamamen yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Diyarbakır'da park halindeki bir otobüs alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Otogarı'nda peronda park halinde olan bir otobüs henüz tespit edilemeyen bir nedenle yandı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine otobüs yanarak maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsün bir bölümünün tamamen yandığı belirtildi. - DİYARBAKIR