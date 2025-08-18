Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir minibüs, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Diyarbakır'da bir minibüs park halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.
Kayapınar ilçesi 75 Park civarında bir minibüs henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev aldı. Minibüs sahibi ve vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca devreye itfaiye ekipleri girdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Minibüs ise kullanılamaz hale geldi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa