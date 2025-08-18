Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Diyarbakır'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki bir minibüs, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak minibüs kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

