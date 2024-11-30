Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye'de harita değişiyor, Rusya 'Esed nerede?' sorusuna yanıt vermedi

Rusya "Esed nerede?" sorusuna yanıt vermedi

 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler
Gürcistan'da AB müzakereleri askıya alındı, gösteriler şiddetlendi

AB kararı komşuyu karıştırdı

Diyarbakır'da Park Halindeki Kamyon Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Diyarbakır'da park halindeki kamyon alev topuna döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde park halindeki kamyon, dün gece saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da Park Halindeki Kamyon Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
img

Putin, Merkel'den 17 yıl sonra özür diledi
img

Suavi'ye fatura kesildi! İşte ödeyeceği ceza
img

Mide bulandıran iddiayı duyunca kemerle meydan dayağı çektiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi! İstanbul elektrik kesintisi! 1 Aralık Küçükçekmece, Sultangazi, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 30 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Antalya elektrik kesintisi! 1 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 1 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 1 Aralık Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.