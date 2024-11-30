Diyarbakır'da Park Halindeki Kamyon Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki bir kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Diyarbakır'da park halindeki kamyon alev topuna döndü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde park halindeki kamyon, dün gece saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.