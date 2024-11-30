Diyarbakır'da Park Halindeki Kamyon Yandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki kamyon, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde park halindeki kamyon, dün gece saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR