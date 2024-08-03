Diyarbakır'da park halindeki çekicide çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki çekicide çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda park halindeki çekicinde henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çekicide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için incelemeler yapıldı. - DİYARBAKIR