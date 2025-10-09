Haberler

Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Yangınla Kül Oldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenlerle alev alarak alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde park halindeki araç, alev topuna döndü.

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevler bütün aracı sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
