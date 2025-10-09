Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Yangınla Kül Oldu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde park halindeki araç, alev topuna döndü.

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen park halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevler bütün aracı sararken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR