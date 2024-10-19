Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Alev Aldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde park halinde bulunan bir araç, bilinmeyen bir nedenden ötürü alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki araç, alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde park halinde duran 21 AEM 756 plakalı aracın motoru, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç, itfaiyenin müdahalesine rağmen yaklaşık 3 dakika içinde küle döndü. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kayapınar İnceleme Güvenlik Olaylar 3-sayfa Yaşam

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla

"Çocuğu bugün yaşat, o parayla alem yaparız"

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?

Üstü çizildi mi? Bakan Tekin'e açıkça soruldu, pek umutlu konuşmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi Adana elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.