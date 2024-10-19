Diyarbakır'da Park Halindeki Araç Alev Aldı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde park halindeki araç, alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde park halinde duran 21 AEM 756 plakalı aracın motoru, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen araç, itfaiyenin müdahalesine rağmen yaklaşık 3 dakika içinde küle döndü. Şans eseri can kaybı yaşanmazken, yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR