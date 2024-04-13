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Diyarbakır'da otomobilin vatandaşa çarpması kamerada

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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde otomobilin vatandaşa çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün Mezarlık Caddesi'nde plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Remzi Ü'ye çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Remzi Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili polisin incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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