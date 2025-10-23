Diyarbakır'da Otomobilin Tıra Arkadan Çarpması Sonucu 1 Yaralı

Diyarbakır'da otomobil tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren araçtaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Diyarbakır- Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. 14 TD 1269 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil tırın altına girerken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR