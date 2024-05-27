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Diyarbakır'da Otomobilin Tavanında Yolculuk

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişi, otomobilin tavanına oturarak yolculuk etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir kişi, otomobilin tavanına oturarak yolculuk etti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Talaytepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil, seyir halindeyken yolculardan biri tavanına çıkarak uzun süre yola böyle devam etti.

O anlar, seyir halinde olan başka bir otomobildeki vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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