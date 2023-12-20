Diyarbakır'da otomobile çarpan minibüsün yol kenarına savrulduğu kazada 7 kişi yaralandı
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen kazada, minibüsün otomobile çarparak yol kenarına savrulması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'da otomobile çarpan minibüsün yol kenarına savrulduğu kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. M.K idaresindeki 21 EY 460 plakalı minibüs, M.U. idaresindeki 21 ACE 811 plakalı otomobile çarparak yol kenarındaki taş yığınlarına çarptı. Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ve trafik polisi ekipleri, yol güvenliğini sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR