Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da otomobilde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da narkotik ekiplerinin uygulama esnasında durdurdukları bir otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da narkotik ekiplerinin uygulama esnasında durdurdukları bir otomobilde ele geçirilen 4 kilogram uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bismil-Batman karayolunda uygulama sırasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. Aramada, 4 kilogram skunk ele geçirildi ve otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Narkotik Hisarcık Bismil 3. Sayfa Haberler

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