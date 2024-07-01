Diyarbakır'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece ilçeye bağlı Başalan köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR