Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da otomobil takla attı: 5 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece ilçeye bağlı Başalan köyü mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İnceleme Çınar Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Küçük çocuğa taciz Kayseri'yi yangın yerine çevirdi! Hasar gün ağarınca ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title