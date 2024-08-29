Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda 42 BP 688 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR