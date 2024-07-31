Diyarbakır'da Otomobil Sürücüsü Motosikletliyi ve Genç Kızı Yumrukladı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilden inen bir şahıs, önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumruklayarak yaraladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 564. Sokak'ta ilerleyen otomobil sürücüsü ile motosikletli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu.

Motosiklet sürücüsünü defalarca yumruklayan otomobil sürücüsü, daha sonra yanındaki genç kızı da darp etti. Defalarca yumruklanan genç kız ve motosiklet sürücüsü yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirilen sürücünün kavga ettiği an bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - DİYARBAKIR