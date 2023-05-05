Diyarbakır'da Otomobil Satın Alırken Darp Edilip Gasbedildi

VAN'ın Erciş ilçesinden Diyarbakır'a gelerek, satın almak istediği otomobil için anlaştığı 1 milyon 150 bin TL'yi satıcı C.Y.'nin isteği üzerine, ilanda adı geçen H.A.'nın banka hesabına gönderen Müslim Çalış (45), paranın hesabına aktarılmadığını ileri süren C.Y. ve 2 arkadaşı tarafından darp ve gasbedildi. Darp raporu alarak şikayetçi olan Müslim Çalış'ın kaşına 7 dikiş atılırken, polis, şüphelileri ve otomobili kısa sürede buldu. C.A. ve diğer 2 kişi gözaltına alınarak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Otomobil ise, yediemin otoparkına çekildi.

Olay, 2 Mayıs'ta Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana geldi. Van'ın Erciş ilçesinden Diyarbakır'da satışa konulan bir otomobili almak isteyen Müslim Çalış, kente gelerek C.Y. ile görüştü. Taraflar Ergani ilçesinde 1 milyon 150 bin TL'ye anlaştı. Otomobil, ekspertize götürüldükten sonra noterde ruhsatı C.Y.'nin akrabası Ş.Y. adına olan aracın satış işlemi tamamlandı. Çalış, noterde C.Y.'nin verdiği ve otomobilin ilanını veren H.A. adına kayıtlı olan IBAN numarasına 1 milyon 145 bin TL gönderip, 5 bin TL'yi de nakit olarak verdi. Birlikte otomobile binen taraflardan C.Y. bir süre sonra, paranın hesaba geçmediğini iddia ederek, bir kez daha para istedi. Çalış, banka hesabını göstererek, verilen hesap numarasına paranın gittiğini gösterdi. Buna rağmen C.Y. para istemeye devam etti. Dolandırılacağını anlayan Çalış, polis merkezine gitmek için C.Y. otomobilin içindeyken, Diyarbakır kent merkezine doğru yola çıktı. Müslim Çalış, Diyarbakır'ın girişinde C.Y. ile yaşadığı tartışmanın ardından otomobili durdurdu. O sırada bir başka araç otomobilin yanında durdu. Araçtan inen 2 kişi ile birlikte C.Y., Çalış'ı darbetti. Ardından, bir miktar parasını ve cüzdanını alarak, Çalış'ın satın aldığı otomobili de götürerek kaçtılar. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp raporu alarak şikayetçi olan Çalış'ın kaşına 7 dikiş atılırken, polis şüphelileri ve otomobilleri kısa sürede buldu. C.Y. ve diğer şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Otomobil de yediemine bırakıldı.