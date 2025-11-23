Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Olayda bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Olay Sur ilçesi Kırklar Dağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampolden yuvarlanarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa