Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Diyarbakır-Mardin yolu Çınar ilçesi çıkışında meydana geldi. 73 ABD 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada A.K.'nin (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. A.K.'nin cansız bedeni ise morga nakledildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
