Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Diyarbakır-Mardin yolu Çınar ilçesi çıkışında meydana geldi. 73 ABD 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada A.K.'nin (62) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. A.K.'nin cansız bedeni ise morga nakledildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR