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Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

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Diyarbakır-Bismil kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilim şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Bismil kara yolunda A.A. yönetimindeki 34 DJV 761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Jandarma İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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