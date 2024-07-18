Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Urfa Bulvarı'nda 35 HLS 34 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastane sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR