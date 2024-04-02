Diyarbakır'da otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sanayi Sitesi Kavşağı'nda 34 FBV 005 plakalı otomobil, 21 AAT 422 plakalı minibüse arkadan çarptı. Otomobil refüje girerken, kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çınar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR