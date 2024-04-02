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Diyarbakır'da otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sanayi Sitesi Kavşağı'nda 34 FBV 005 plakalı otomobil, 21 AAT 422 plakalı minibüse arkadan çarptı. Otomobil refüje girerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çınar Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Çınar Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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