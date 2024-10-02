Diyarbakır'da Otomobil Kazasında 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Batman yolu üzerinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü Sırrı S. (48) yönetimindeki 34 AOA 510 plakalı araç, Barış A. (22) idaresindeki 34 AOA 510 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından Barış A.'nın otomobili devrilerek ters döndü. Kazada sürücüler Sırrı S. ve Barış A. ile Fikri B. (20) yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR