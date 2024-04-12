Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Musa Anter Caddesinde A.S. idaresindeki 34 TU 0090 ve T.S. idaresindeki 07 BKM 371 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü A.S. ile birlikte 6 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekini sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR