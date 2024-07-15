Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Diclekent Bulvarı'nda 21 TT 1291 ve 21 GD 895 plakalı otomobiller, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari takside sıkışan yaralı, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR