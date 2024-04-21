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Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden biri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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