Diyarbakır'da otomobil kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bintaş köyünde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Baran Cengiz, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ergani Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR