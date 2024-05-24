Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Geyiktepe Mahallesi'nde H.A idaresindeki 34 DDS 608 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Y.M idaresindeki 23 HS 709 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 1'i ağır 4 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edilmişti.

Ağır yaralanan Ruken Aslan (31), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR