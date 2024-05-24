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Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Geyiktepe Mahallesi'nde 34 DDS 608 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 23 HS 709 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 1'i ağır 4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Yenişehir trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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