Diyarbakır'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgelere göre, Akpınar Mahallesi Batman yolunda 54 KZ 080 plakalı otomobil ile 60 ABU 692 plakalı kamyonet, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. Kazada, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar; R.K., H.K.,N.K., Y.E.Ç ve İ.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ağır yaralı N.K., daha sonra Diyarbakır'a sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR