Diyarbakır'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

R.Ç. yönetimindeki 21 EG 609 plakalı otomobil, Bismil-Silvan kara yolunun 20. kilometresi Arslanoğlu mevkisinde, E.D. idaresindeki 21 KK 615 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü R.Ç. ve otomobilde bulunan H.A. olay yerine hayatını kaybetti. Ağır yaralanan M.Ç. Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR