Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan motorlu kurye hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobile ile çarpışan motorlu kurye hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobile ile çarpışan motorlu kurye hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde yabancı uyruklu Salih Davut (40) yönetimindeki 21 MA 0849 plakalı motorlu kurye, anayolda yaya geçidinden karşıya geçmek isterken 06 DY 5891 Volkswagen marka Golf model araçla çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Salih Davut'un cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırılırken polis, otomobil sürücüsü E.A.'yı gözaltına alıp olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Yenişehir Elazığ 3. Sayfa Haberler

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