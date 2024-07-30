Diyarbakır'da otomobil hırsızlığı girişimi güvenlik kamerasında

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki otomobilin camını kırıp hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli, araç alarmı çalınca olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün merkez Bağlar ilçesi Selahattiin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Şüpheli bir şahıs, park halindeki bir otomobili gözlüne kestirip aracın yanına yanaştı. Otomobilin camını kırdıktan sonra kapıyı açan şüpheli, alarm çalınca kapıyı kapatıp olay yerini terk ediyor.

Şüphelinin, hırsızlık yapmaya kalkıştığı an bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR