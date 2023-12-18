Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Otomobil Çöp Kamyonuna Çarptı: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları ciddiyetini koruyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Aşağı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Şeker kontrolündeki 21 DZ 506 plakalı Tofaş marka otomobil, Ergani'den Diyarbakır istikametine doğru seyir halindeki plakası öğrenilemeyen çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içindeki sürücü Hacı Şeker, Mehmet Şeker, Mehmet Avşar ve Murselin Avşar yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Mehmet Avşar ve Murselin Avşar hayatını kaybetti. Yaralı Hacı Şeker ile Mehmet Şeker'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Şeker Diyarbakır Tofaş Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title