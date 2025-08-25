Diyarbakır'da Otomobil Çarpışması: Maddi Hasar, Yaralı Yok
Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ölü ya da yaralı olmadan yalnızca maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi 11'inci sokakta yaşandı. 21 AU 277 plakalı Chevrolet marka otomobil ile 34 KLF 845 plakalı Fiat Egea markalı otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
