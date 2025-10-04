Haberler

Diyarbakır'da Örtü Yangını 7 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Biçer Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, helikopter destekli müdahale ile yaklaşık 7 saat sonra söndürüldü. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını, helikopter destekli yaklaşık 7 saat sonra söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sıralarında ilçenin Biçer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve jandarma helikopteri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 7 saat sonra havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
