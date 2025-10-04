Diyarbakır'da Örtü Yangını 7 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çıkan örtü yangını, helikopter destekli yaklaşık 7 saat sonra söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 14.00 sıralarında ilçenin Biçer Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve jandarma helikopteri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 7 saat sonra havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR