Diyarbakır'da operasyon: 19 gözaltı - Haberler

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölücü terör örgütünün "Basın Komitesi Yapılanmasına" yönelik yaptığı operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'da bulunan, Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli ajansların Belçika'da yayın yapan Sterk TV ve İngiltere'de yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına program hazırladıkları ve yayınlattıkları tespit edildi. Aynı amaçla hizmet eden Jin News Haber Ajansı ile ilgili de çalışmalar eş zamanlı yürütüldü. Diyarbakır polisi, Sterk Tv ve Medya Haber Tv kanallarının 9 başlıkta 102 programa ait 82 saatlik program içeriklerini inceledi.

İncelemeler neticesinde, bölücü terör örgütü propagandası, terör örgütü hükümlü elebaşı lehine programlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonların Kürt halkına yönelik yapıldığı izlenimi ile algı oluşturması, terör örgütünü meşru göstermeye yönelik çalışmalar, örgütün üst yönetiminin talimatlarını aktarma, son dakika bilgisi girerek, Diyarbakır'da hava harekatının başladığını örgüt mensuplarına duyurmak amaçlı haber yaptıklarının tespitleri yapıldığı belirtildi.

Yapılan operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındığı, ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda toplatma kararı bulunan yayın ve dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa