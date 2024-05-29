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Diyarbakır'da okulda yaşanan tartışmada bir veli bıçaklandı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan bir Anadolu Lisesi'nde öğrenciler arasında yaşanan tartışmaya veliler de dahil oldu. Tartışma sırasında bir veli bıçaklanarak yaralandı.

Diyarbakır'da Çınar Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin tartışmasına dahil olan velilerden bir bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, okulda öğrenciler arasında yaşanan tartışmaya veliler de dahil oldu. Taraflar arasında yaşanan tartışmada A.G. (40), M.T. tarafından bıçaklandı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle okula sağlık ve polis ekibi sevk edildi. A.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Çınar Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Lisesi Diyarbakır Çınar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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