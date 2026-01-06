Haberler

Diyarbakır'da okulda yakılan soba çatıya sıçradı, öğrenciler tahliye edildi
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir okulda sobadan çıkan kıvılcımın çatıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanan ve ölen olmadı, ancak okulda hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bir okulda yakılan soba, çatıya sıçradı. Öğrenciler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Bozçalı Mahallesi'nde 40 öğrencisi bulunan bir okulda sobadan çıkan kıvılcım çatıya sıçradı. Öğrenciler tahliye edilerek 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, okulda hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

